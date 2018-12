As últimas palavras de Mourinho como treinador do Manchester United

A relação de Mourinho com os jogadores e o facto de alegadamente ter perdido o apoio de vários elementos influentes no balneário do Manchester United é um tema que foi amplamente debatido em Inglaterra nas últimas semanas.

Pogba está no centro da discussão e Mourinho, apesar de ter reforçado, em inúmeras ocasiões, satisfação com o comportamento dos seus jogadores e ter desmentido qualquer problema, deixou o médio no banco nas duas últimas jornadas da Premier League.

Especulou-se, de novo, sobre a qualidade da relação entre treinador e jogador. No final da partida, Mourinho foi questionado sobre se estava arrependido de ter deixado Pogba no banco. "Não [estou arrependido], porque estou feliz com o Matic, o Lingard e o Herrera", disse o treinador, despedindo-se dos jornalistas na sala de imprensa de Anfield.

Foram as últimas palavras de José Mourinho como treinador do Manchester United.