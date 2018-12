Não culpem os migrantes por tudo, pede o Papa na Mensagem para o Dia da Paz

As palavras constam da Mensagem para o Dia da Paz, que assinala no primeiro dia de cada ano e que é enviada a todos os chefes de Estado e de Governo, bem como organizações internacionais.

Caridade e virtudes como parte da política

O Papa lembra ainda a necessidade de os decisores políticos encararem a política como um "serviço à coletividade humana", sob pena de se tornar num "instrumento de opressão".

“A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição”, escreve Francisco.

"A função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para criar as condições dum futuro digno e justo”, prossegue o Papa, apontando que, se assim for, “a política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade”.

A mensagem sublinha também que a caridade e as virtudes humanas são essenciais “para uma política ao serviço dos direitos humanos e da paz”, uma vez que inerentes a uma boa ação política estão as virtudes da “justiça, equidade, respeito mútuo, sinceridade, honestidade, fidelidade”.

Francisco nota particularmente que, em tempo de eleições, é sempre bom “voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito.”

Os vícios da política

O Papa preocupa-se com os vícios da política que “tiram credibilidade aos sistemas onde ela se realiza, bem como à autoridade, às decisões e à ação das pessoas que se lhe dedicam” e que constituem "a vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social”.

Francisco enumera os vícios que deteta no exercício da atividade política: “A corrupção – nas suas múltiplas formas de apropriação indevida dos bens públicos ou de instrumentalização das pessoas – a negação do direito, a falta de respeito pelas regras comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação do poder pela força ou com o pretexto arbitrário da 'razão de Estado', a tendência a perpetuar-se no poder, a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da Terra, a exploração ilimitada dos recursos naturais em razão do lucro imediato, o desprezo daqueles que foram forçados ao exílio.”

A paz parece “uma flor frágil que procura desabrochar por entre as pedras da violência”, uma vez que “a busca do poder a todo o custo leva a abusos e injustiças”, prossegue o Papa.

Na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa apela ainda à participação dos jovens na política e lembra “as crianças que vivem nas zonas atuais de conflito e todos aqueles que se esforçam por que a sua vida e direitos sejam protegidos".

"No mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar, ela própria, soldado ou refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a dignidade e o respeito das crianças é extremamente precioso para o futuro da humanidade", lembra o Santo Padre.