INEM. Proteção Civil aponta falhas na assistência ao acidente

O Ministério da Administração Interna pede uma investigação aprofundada às comunicações e mobilização de meios, depois da queda do helicóptero do INEM, que no último sábado, vitimou quatro pessoas em Valongo.

O pedido de Eduardo Cabrita surge depois de tomar conhecimento do relatório preliminar apresentado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que aponta falhas na assistência, nomeadamente da Diretiva Operacional n. º4, da ANPC. Esta determina que "assim que haja conhecimento de um acidente com uma aeronave deve, em primeiro lugar, e o mais rápido possível, informar-se o Centro de Busca e Salvamento da Força Aérea".

O ministro quer que se aprofunde "as circunstâncias que rodearam a comunicação da ocorrência e a mobilização de meios de socorro visando a plena caracterização dos factos e a apresentação de propostas de correção de procedimentos e normativos aplicáveis".

Essa investigação deve ser feita pela Proteção Civil, "em articulação direta com a Força Aérea, a NAV, a PSP, a GNR, a Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto e a Câmara de Valongo", lê-se na nota enviada à Renascença.

Eduardo Cabrita determinou ainda o envio do relatório ao primeiro-ministro, aos ministros da Defesa, do Planeamento e Infraestruturas e da Saúde, bem como à Procuradora-Geral da República.

Confirma-se, assim, a previsão do secretário de Estado da Proteção Civil, Artur Neves, à Renascença, segundo o qual o relatório da Proteção Civil deveria chegar “nas próximas horas, possivelmente ainda esta segunda-feira, com a descrição dos procedimentos que precederam o socorro às vítimas”.