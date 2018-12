Famalicão oferece pizzas aos adeptos, no intervalo do jogo com a Académica

Os adeptos do Famalicão que se deslocaram a Coimbra na segunda-feira à noite para apoiar a equipa tiveram direito a jantar, oferecido pelo clube. Ao intervalo, foram distribuídas 60 pizzas pelos adeptos que estavam na bancada, a assistir a um jogo a mais de 150km de casa, à hora de jantar.

O clube ofereceu pizza como prato principal e a vitória como sobremesa. Além de oferecer o jantar aos adeptos, em agradecimento pela sua fidelidade, o Famalicão também lhes ofereceu a vitória, conquistada com um golo aos 90+4, e o regresso a casa no primeiro lugar da II Liga.

Um auto-golo de Zé Castro resolveu o jogo a favor da equipa de Sérgio Vieira, que com os três pontos ultrapassou o Paços de Ferreira no topo da tabela. O Famalicão tem 29 pontos, o Paços tem 27, e menos um jogo. O Estoril é terceiro, com 26 pontos.