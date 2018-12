Thunder batem Bulls na NBA

Os Oklahoma City Thunder venceram os Chicago Bulls, por 121-96, na madrugada desta terça-feira. Russell Westbrook fez mais um triplo-duplo, o 111º da carreira, com 13 pontos, 16 ressaltos e 11 assistências.

Os Thunder começaram a dominar o encontro logo no primeiro período, com um parcial de 31-22. Ao intervalo, a vantagem já era de 20 pontos. O melhor marcador da partida foi Paul George, com 24 pontos. Do lado dos Bulls, destaque foi o finlandês Lauri Markkanen, com 16 potnos e 15 ressaltos.

A equipa de Chicago está no penúltimo lugar da Conferência Este, com sete vitórias e 24 derrotas. Os Thunder estão no terceiro lugar da Conferência Oeste, com 19 vitórias e dez derrotas.

NBA

Resultados

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, 104-107

New York Knicks-Phoenix Suns, 110-128

Houston Rockets-Utah Jazz, 102-97

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings, 132-105

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls, 121-96

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers, 123-96

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, 110-93

LA Clippers-Portland Trail Blazers, 127-131