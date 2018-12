“Amigos Improváveis”. Como universitários ajudam os mais velhos a combater a solidão

Uma realidade que os jovens da “Associação Amigos Improváveis” querem combater. António faz a sua parte. Todas as quartas-feiras, toca à campainha do número 23 e é sempre recebido com um sorriso.

O “Tony”, como lhe chama, tem 21 anos. É um dos jovens universitários que faz parte deste projeto que escolheu para abraçar e cada vez mais tem a certeza que a escolha foi acertada. Com os olhos postos na amiga garante que “as visitas vão continuar enquanto puder”. Ela ri-se e diz que, por ela, “vão continuar enquanto for viva”.

Lúcida e com uma alegria que comove, Jacinta é uma das idosas que, todas as semanas, recebe a visita de jovens voluntários da “Associação Amigos Improváveis”.

A octogenária que, em casa, faz tudo sozinha, aguarda com ansiedade a visita. Nesse dia não faz mais nada. "As limpezas das assoalhadas são divididas pelos dias da semana, porque ninguém sabe limpar bem... e devagar tudo se vai fazendo”. Vale-lhe a saúde de ferro que tem, apesar da idade avançada, e “a boa disposição que tem ajudado a ultrapassar algumas mazelas”.

Mas a solidão aumenta o risco de doenças e não apenas as que são do foro psicológico, como a depressão.

Segundo as autoridades, em Lisboa têm aumentado as situações de idosos isolados que acabam por morrer sozinhos. Sem assistência, sem família, sem um amigo.

Sem alguém como a Ana, a Beatriz ou o António. Os jovens que visitam a D. Jacinta para conversar das notícias da atualidade, dos livros que muitas vezes trocam e até da música de outros tempos.

Jacinta canta para o António, ensinando-lhe como era a marcha popular de Sete Rios. Da música que ele ouve, não gosta. Prefere falar da vida, da família e de como se apaixonou pelo alfaiate que trabalhava com ela. “Foi o grande amor da minha vida. Se fui a mulher da vida dele não sei, mas tivemos uma vida inteira juntos”, conta com emoção.

Diz que não tem segredos para este amigo e confidente. Já António é mais reservado. A timidez é uma característica que, com o convívio, foi perdendo. Ele fala-lhe dos seus problemas, ansiedades e dúvidas próprias de quem tem uma vida pela frente. Fala da faculdade e dos exames, mas sobre o coração é mais difícil. No entanto, ela desconfiou que os dois jovens que a visitavam namoravam e acertou.

Resgatar idosos da solidão

Foi com isto que, em 2014, a jovem universitária Maria Almeida e Brito, sonhou. A aluna da Universidade Nova lançou o projeto que tem vindo a conquistar corações e a resgatar idosos da solidão. Já são 11 as freguesias de Lisboa onde os voluntários visitam os mais velhos. Pessoas que com muita dificuldade permanecem nas casas e bairros de sempre. Muitos deles sozinhos e com mobilidade reduzida, mas que insistem em ficar.

Uma realidade que as juntas tentam acompanhar com a ajuda deste e de outros projetos. Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estra, diz que “só ali estão sinalizados 120 idosos, mas existem muitos mais". "Talvez duas ou três vezes mais”.

Para este autarca, “o voluntariado é necessário e já faz parte do dia a dia de muitos jovens, mas neste projeto é essencial que haja regras". "É preciso não esquecer que se criam laços entre as pessoas que não se podem quebrar de repente”, refere.

No entanto, admite que os “Amigos Improváveis” trouxeram um novo alento ao trabalho que tem sido feito com os mais velhos”.

É uma relação que cresce e onde todos ganham. Jacinta já não se sente tão sozinha e António sente-se “mais completo e apoiado e até lhe pede para rezar antes dos exames”. Jacinta solta uma gargalhada. “É verdade”, confessa. “Rezo por eles sempre que têm exames e me pedem. Coitadinhos, trabalham tanto, merecem ter sorte”, diz, a olhar para o amigo. Ele garante que as rezas têm ajudado. É uma pessoa melhor desde que visita a D. Jacinta, acrescenta o jovem.

O que tem aprendido com esta amizade vai “levar para o resto da vida e transmitir aos outros, porque é tão bom poder dar e receber carinho destas pessoas tantas vezes esquecidas pelas famílias”, lembra este jovem universitário.