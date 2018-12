"Juízo no futebol" é notícia

"I Liga ganha juízo", lê-se na manchete de O Jogo desta terça-feira, que destaca, assim, a reunião entre clubes que o presidente da FPF promoveu na segunda-feira, em Fátima. O diário do Porto destaca, ainda, a opinião do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa: "Foi uma reflexão importante."

No Record, anuncia-se: "Luiz Phellype por horas". De acordo com o diário da Cofina, "leão ultrapassa Benfica" e o avançado do Paços de Ferreira vai seguir para Alvalade, em Janeiro.

O diário A Bola divide a primeira página entre o sorteios das provas da UEFA e os 100 dias de Frederico Varandas na presidência do Sporting. "A linha da esperança" é o título alusivo ao sorteios da Champions e da Liga Europa. De Varandas, uma declaração: "Sporting já não é motivo de chacota."

Destaque, ainda, para uma revelação de O Jogo, refrente à Volta a Portugal em bicicleta: "Volta terá final Gaia-Porto".