O Famalicão é o novo líder da II Liga, depois de ter derrotado a Académica, em Coimbra, por 1-0, esta segunda-feira.

Foi um jogo com final de grande emoção, uma vez que o Famalicão só se adiantou para lá dos 90 minutos, por intermédio de Zé Castro.

O outro grande momento do jogo ocorreu ao intervalo, quando alguns elementos do "staff" do Famalicão foram entregar cerca de 60 pizzas aos adeptos que se encontravam na bancada do topo do norte. Gesto que premiou a fidelidade dos adeptos: os famalicenses tiveram entre duas e três centenas de apoiantes no Estádio Cidade de Coimbra.

Na classificação, o Famalicão é o novo líder, com 29 pontos. A equipa de Sérgio Vieira beneficiou da derrota do Paços de Ferreira com o FC Porto B, no sábado, para se adiantar aos castores, que têm 27 pontos. Ainda assim, importa registar que o Paços tem menos um jogo realizado.