Jovem invisual portuguesa conquista medalha no Mundial de Surf adaptado

Marta João do Paço, uma jovem portuguesa cega de nascença, venceu a medalha de bronze no Mundial de Surf adaptado.



A prova decorreu entre 12 e 16 de dezembro, em San Diego, no estado norte-americano da Califórnia.

Com apenas 13 anos, Marta conquista o primeiro prémio para Portugal numa competição mundial de surf adaptado.

A atleta do Surf Club de Viana de Castelo começou a surfar no ano passado. Em entrevista ao site Surf Total, conta que foi desafiada pelos instrutores do clube que frequentam o café da mãe.

“O mais difícil para mim é saber qual o momento certo de entrar nas ondas. Tento superar esta dificuldade através do meu treinador, o Tiago. Conforme me vai conhecendo, cada vez melhor, ele consegue indicar-me, através de palavras, o momento certo para eu ir. Quando eu volto para a beira dele, ele recorre a sinais sonoros para me orientar”, disse Marta antes de partir para a Califórnia.