Golo no primeiro minuto derrota a Lazio

A Lazio perdeu no terreno da Atalanta, esta segunda-feira, por 1-0, em Itália.

Um golo logo ao primeiro minuto, marcado por Zapata, ditou o resultado final do jogo. A Lazio falhou, assim, a ultrapassagem provisória ao AC Milan e consequente conquista do quarto lugar da Liga italiana.

Assim, a Lazio encontra-se no quinto lugar, com 25 pontos. Além de ter falhado o assalto à zona de acesso à Liga dos Campeões, permitiu a aproximação da Atalanta, que está em sétimo, com menos um ponto.

Quarteto da frente começa a afastar-se



Alavés e Atlético de Bilbau empataram sem golos, esta segunda-feira, no encerramento da jornada 16, num dérbi do País Basco sem portugueses.

O Alavés falha a reaproximação ao Real Madrid e a ultrapassagem ao Bétis. Os azuis e brancos estão no sexto lugar, com 26 pontos, os mesmos do Bétis, que é quinto. A distância para os quatro da frente - Barcelona, Sevilha, Atlético de Madrid e Real - já vai em quatro pontos.

O Atlético Bilbau cava um fosso de cinco pontos para o Rayo Vallecano, 18.º classificado, mas continua em zona de despromoção. Está empatado com a equipa imediatamente acima da linha de água, o Villarreal.