Estádio do Montalegre aprovado para receber o Benfica

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, adiantou à Lusa que as obras realizadas no estádio do Montalegre, para a receção ao Benfica, referente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, foram aprovadas esta segunda-feira.

"Podemos agora dizer com toda a certeza que o jogo vai ser em Montalegre, pois as obras foram aprovadas e está tudo preparado para a realização da partida", revelou Orlando Alves.



A vistoria de elementos da Federação Portuguesa de Futebol e autoridades locais, realizada durante a tarde desta segunda-feira, aprovou a realização do jogo de quarta-feira, no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira. "Foram testadas as condições da iluminação e o estado do relvado, bem como as restantes obras realizadas, e foi tudo aprovado", reforçou o líder do município.

A festa da Taça visita Montalegre na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal Dr. Diogo Vaz Pereira. O Montalegre-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.