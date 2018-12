Aos 100 dias de Frederico Varandas, o Sporting está "saudável"

Frederico Varandas considera que os primeiros 100 dias de presidência no Sporting foram positivos.

Em entrevista à Sporting TV, para celebrar a marca, Varandas assumiu que os 100 dias desde a sua eleição, a 9 de setembro, foram "intensos, de muito trabalho diário, sério e honesto". O balanço é muito positivo:

"Se me perguntassem há 100 dias se era possível estar assim, diria que sim. De uma forma geral, fazendo um exame global destes 100 dias, o primeiro objetivo foi atingido: o Sporting é saudável nos funcionários, no futebol, nas modalidades. O Sporting voltou a ser notícia por bons motivos. Já não somos notícias por coisas que intoxicavam. O orgulho foi devolvido aos sportinguistas. O nome do Sporting já não é alvo de chacota, para brincar. Esse foi o principal objetivo da minha equipa."

Varandas nunca acreditou que seria possível atingir um estado saudável sem resultados, mesmo sabendo que "no futebol não há tempo".

"As pessoas cobram domingo a domingo e eu sabia dessa exigência. Ao mesmo tempo que era preciso fazer reestruturações sérias no futebol, emitir um empréstimo obrigacionista, com um plantel e um treinador que não foi escolhido pela minha equipa, não foi fácil. As coisas ainda não estão como nós queremos. O futebol está muito melhor, mas ainda tem de melhorar", assumiu o presidente do Sporting.