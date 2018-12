Varandas garante que Sturaro entrará no plantel "quando e se estiver bom"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, revelou, esta segunda-feira, que Stefano Sturaro não é carta fora do baralho do plantel leonino.

Em entrevista à Sporting TV, em celebração dos 100 dias de presidência, Varandas assumiu que o médio italiano, de 25 anos, "é mais uma pasta" herdada dos antecessores, que ele próprio assumiu:

"Houve uma altura, quando vencemos as eleições, em que me foi perguntado como era do Sturaro, para preparar a integração, ainda com Peseiro. Eu disse: 'Esperem'. Quis perceber todo o dossier do Sturaro."

"Percebi que o Sturaro não jogava há muitos meses e que a recuperação não tinha corrido bem, teve de ser submetido a nova intervenção cirúrgica e está agora a recuperar. Falei com o meu colega da Juventus e disse: 'Não. O Sturaro só virá quando estiver a 100% e depois passar nos exames médicos'. Não vamos recuperar jogadores para estar disponíveis em 2019. Isso já não acontece. Virá quando e se estiver bom", sublinhou.

Os casos dos jogadores que rescindiram



Independentemente de Sturaro vir a ser reforço do Sporting, o presidente do Sporting admitiu que os regressos de Francisco Geraldes e Matheus Pereira em janeiro "são possibilidades, como outras".

"Também podem haver saídas. Há coisas definidas, mas o segredo é a alma do negócio. Não só a janela de janeiro já está a ser trabalhada como a de junho de 2019 também", revelou o líder leonino.

O presidente do Sporting também abordou a questão de Gelson Martins e dos restantes jogadores que rescindiram unilateralmente, após o ataque à Academia, e por quem o clube ainda não foi ressarcido.



Pelo novo jogador do Atlético de Madrid, Varandas revelou que "estão a decorrer negociações" e que acredita "até ao final de janeiro estará fechado". "Com acordo se for bem fechado", acrescentou o dirigente.

Quanto a Daniel Podence, agora no Olympiacos, e a Rafael Leão, no Lille, Varandas foi claro: "Não sei se os clubes terão capacidade para fazer um bom acordo e se assim não acontecer, vamos ter de ir até às últimas consequências. É um dado adquirido, está mais do que preparado. Podemos, se houver condições para bom acordo, parar a meio."