Juventus e Real Madrid começaram a negociar Cristiano Ronaldo em abril

Jorge Mendes revelou, esta segunda-feira, detalhes da transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, no verão. O empresário revelou que o avançado de 33 anos queria rumar a Itália já em janeiro.

Mendes venceu o prémio de Melhor Agente Europeu, atribuído pelo jornal italiano "Tuttosport". Após a cerimónia, em declarações aos jornalistas, sublinhou que Ronaldo "é o melhor da história".

Para Jorge Mendes, Ronaldo "mudou tudo no futebol italiano". O empresário explicou como se procedeu a transferência do internacional português do Real Madrid para a Turim, por 100 milhões de euros:

"O mérito é da Juventus, do presidente e dos restantes que tomaram a decisão. Com Florentino Pérez correu tudo de forma muito normal, a Juventus quis comprar e comprou. O Ronaldo disse-me logo em janeiro que queria jogar na Juventus. Disse-lhe que seria complicado mas não impossível. A primeira reunião com os responsáveis da Juventus foi em Madrid, antes do jogo entre o Real e a Juventus [para a Liga dos Campeões]. As negociações demoraram cerca de dois ou três meses."