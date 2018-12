Duas turistas assassinadas em Marrocos

Duas turistas escandinavas foram assassinadas nos arredores de uma aldeia da região das montanhas do Atlas, em Marrocos.

As mulheres, oriundas da Noruega e da Dinamarca, foram esfaqueadas na zona do pescoço e tinha outros sinais de violência, segundo o Ministério do Interior citado pelo jornal britânico “The Guardian”.

Foi lançada uma investigação para apurar os responsáveis pelo que o Governo marroquino diz ser um ato criminoso.

Os corpos foram encontrados numa zona isolada de montanha a dez quilómetros de uma aldeia turística da região do Atlas.