Frederico Varandas: "Era a pessoa mais feliz do mundo se tivesse mantido José Peseiro"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esclareceu algumas questões pendentes acerca do despedimento de José Peseiro, em novembro, para a posterior entrada de Marcel Keizer.

Em entrevista à Sporting TV, pelos 100 dias de mandato, Varandas frisou que seria "a pessoa mais feliz do mundo se tivesse continuado com José Peseiro até ao final da época", pois seria "sinal de que tudo corria bem".

"Sou o presidente do Sporting CP, um clube com muita exigência. O Sporting tem de dominar 32 jogos por ano, no mínimo. Pode até perder, mas tem de se assumir como favorito. Tem de ser uma equipa que domine e tem de ter um futebol atrativo. Eu tenho de agradecer ao José Peseiro tudo o que ele fez. É uma ótima pessoa e treinador muito competente, mas não era o que eu queria para o Sporting naquele momento. Não estou arrependido e estou muito confiante. A decisão do treinador foi altamente tranquila, altamente segura do que estava a fazer. Vem de trás, vem do que eu vi e do que eu estava a sentir. O Sporting precisava de outra coisa. Precisava de ter a pessoa certa", assumiu.

Uma escolha sem risco para o presidente do Sporting



A opção por Marcel Keizer "define muito" o que é a direção do Sporting, que segundo Frederico Varandas "chegou aonde chegou sem fazer favores a ninguém". "Keizer era uma aposta de risco para 99% das pessoas. Para mim não tinha risco nenhum", declarou o presidente.

"Marcel Keizer era a opção que me dava mais tranquilidade. Muito se tem falado de Keizer e merece. É um grande treinador. É um grande senhor. Ele chegou e nem sei se ele próprio acreditava que ia correr tão bem. Quando falei com ele, disse-lhe para estar completamente tranquilo porque ia ter o melhor staff possível e a melhor estrutura ao lado. Muito do sucesso dele depende da estrutura que tem ao lado. Foi fácil. Nós vamos pensar sempre pelas nossas cabeças", garantiu.

Frederico Varandas recordou que "gosta muito de futebol" e que vê muitos jogos, pelo que já tinha reparado em Marcel Keizer:

"Tínhamos pessoas em comum e, depois, eu próprio tive de sentir Marcel Keizer. Sou muito racional, mas também sigo o meu instinto. Fui ver como as equipas jogavam, a forma como lidera um grupo, tivemos conversas francas sobre jogadores, sobre o que pensava de futebol, a sua forma de ser. Tinha todas as peças para o menor risco possível. Marcel Keizer entra numa estrutura totalmente preparada para recebê-lo."

O sonho do título de campeão nacional é possível



Frederico Varandas acreditou que a mudança de treinador permitiu ao Sporting aspirar à conquista do título já esta temporada.

"No dia 9 de setembro [dia das eleições] quem me abordava na rua dizia: 'Presidente, por favor, eu só quero ficar em terceiro lugar'. As pessoas achavam que ia durar meses ou épocas para voltar a estar lá acima e de repente em 100 dias temos uma equipa que todos os sportinguistas acreditam que pode ser campeão. É contra todas as possibilidades? É. É contra todos os manuais? Provavelmente. Temos as mesmas condições e preparação dos outros? Não temos. Agora, eu no fundo acredito."

Varandas salientou que o título "não é exigência" a Keizer. "Tenho 11 anos disto. Eu não formei este grupo de jogadores. O mercado de janeiro é sempre limitado. O sporting vai estar atento ao mercado. Aqui a arte está em fazer melhor com menos. É possível. Eu acredito que o Sporting vai acabar por bater os seus rivais. Não à força, não pelo barulho, mas pela competência e pela inteligência. E vai fazê-lo. Eu acredito", afiançou.