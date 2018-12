FC Porto renova contrato com Romário Baró

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato de Romário Baró, médio de 18 anos que, esta época, tem estado em destaque nos sub-19 e na equipa B dos dragões.

No site oficial, o clube revelou que o médio assinou até 2023. Baró expressou "alegria enorme" por alargar o vínculo com os campeões nacionais. "Estou muito feliz. Tenho a certeza que isto é um sinal de reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido no clube. Está a ser um ano muito bom para mim, um ano de aprendizagem, e espero continuar a evoluir", afirmou.

O objetivo de Romário Baró é "evoluir e ajudar" o clube. "É uma alegria enorme vestir esta camisola e defender as cores do FC Porto", assegurou.

Romário Baró já realizou nove jogos na II Liga, nos quais não marcou qualquer golo. Na Youth League e na Premier League International Cup, leva, ao todo, cinco golos em oito jogos.