Jovem português morre em acidente de comboio na Índia

O gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas confirmou esta segunda-feira a morte de um cidadão português num acidente de comboio na Índia, durante o fim de semana.

"A Secção Consular da Embaixada de Portugal em Nova Deli prestou apoio aos cidadãos portugueses que viajavam com a pessoa que faleceu", disse fonte do gabinete à Lusa.



Um membro da representação diplomática portuguesa dirigiu-se à cidade de Agra, local do acidente "para tornar mais céleres os procedimentos administrativos inerentes à libertação do corpo, para que pudesse realizar-se a sua trasladação".



Segundo a mesma fonte, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, prestou condolências à família.



Durante o fim de semana, vários media indianos noticiaram a morte de um estudante português, de 21 anos, num acidente de comboio na Índia.



De acordo com o relato do "Times of India", principal jornal de língua inglesa no país, a vítima, estudante de engenharia aeroespacial no Instituto Indiano de Tecnologia (IIT) de Mandras, viajava de comboio com outros três colegas portugueses na noite de sexta-feira.



O estudante, a par de um dos colegas, terá saído do comboio estação errada.



Ao aperceberem-se do erro, os dois tentaram entrar novamente na carruagem, situação que levou a que o estudante de 21 anos fosse atingido pelas rodas do comboio.



Segundo a polícia, a morte do jovem foi confirmada por volta das 01:20 de sábado, cerca de cinco horas depois do incidente.



Os quatro jovens estudavam no ITT através de um programa de intercâmbio.