Sérgio Conceição: "Estamos em primeiro porque somos os melhores"

Sérgio Conceição reagiu às críticas do Benfica à arbitragem. Segundo os encarnados, os erros de arbitragem têm influenciado a classificação do campeonato. O treinador do FC Porto deu um "murro na mesa", esta segunda-feira. Criticou a atenção que é dada a uns casos e não a outros e sublinhou que os dragões estão em primeiro porque são a melhor equipa.

Questionado sobre a polémica com a arbitragem, nomeadamente com o pedido do Benfica para que seja aberta a "caixa negra" do videoárbitro, Sérgio Conceição riu-se, contudo, não deixou de responder:

"Tive oportunidade de falar com o departamento de comunicação e recordei aquela possível falta de Brahimi sobre um jogador do Santa Clara na área. Na segunda parte desse jogo, houve um empurrão sobre Corona, presumo eu que com uma intensidade bem mais forte, e não foi nada assinalado. Num jogo em que possivelmente poderemos ter sido beneficiados numa pequena coisa, estão a dar um título enorme."

"Dou outro exemplo. No Sporting, sem querer falar no Sporting. Existem dois penáltis. Não vi ninguém a falar. Nenhum Twitter. Principalmente o segundo. Estão a querer passar uma imagem de que o FC Porto está a beneficiar desse possíveis erros da arbitragem para estar em primeiro lugar. É falso. Nós estamos em primeiro porque somos os melhores. Somos a equipa mais forte. Ponto", declarou Sérgio Conceição.