Hugo Viana pede respeito para o Villarreal

Hugo Viana, que representou o Sporting no sorteio da Liga Europa, pede respeito para o Villarreal, que calhou como rival aos leões para os 16 avos-de-final.

Em entrevista ao site oficial do Sporting, o dirigente desvalorizou o facto de o clube espanhol estar no 17.º lugar do campeonato. "O Villarreal merece todo o nosso respeito, recordo que não perdeu qualquer jogo na fase de grupos da Liga Europa", assinalou. "O facto de neste momento parecer não estar muito bem na Liga Espanhola não significa que se possa dizer que foi um sorteio vantajoso para nós", acrescentou.

Hugo Viana realçou que "Até fevereiro muita coisa pode acontecer", pelo que espera que o Sporting continue "a ter bons desempenhos".

O Sporting recebe o Villarreal a 14 de fevereiro e visita o clube espanhol uma semana depois, a 21 do mesmo mês. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.