Lito Vidigal quer dar "conforto, carinho e amor" a Nuno Pinto

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, quer ajudar Nuno Pinto, que interromperá a carreira devido a um linfoma na região inguinal.

Questionado, esta segunda-feira, sobre a notícia da doença do defesa, Lito preferiu não falar mais no assunto e, em vez disso, passar à ação. "Não devemos falar mais sobre isso e sim ajudar o Nuno [Pinto], dando-lhe o nosso apoio pessoal, presença, conforto, carinho e amor", referiu.

Manter a identidade frente a "uma equipa forte"



O treinador do Vitória quer tentar derrotar o Sporting de Braga, tarefa de cuja dificuldade está bem ciente, devido à força dos minhotos.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, o técnico sadino salientou que o Braga "tem vindo a crescer de forma progressiva" nos últimos dez anos.

"É uma equipa forte e, aos poucos, vai até roçando a possibilidade de ser campeão. No entanto, já perdeu este ano [1-0 no Dragão] e a nossa intenção é competir para tentar vencer. Sabemos que há diferenças, mas, dentro do que somos, queremos seguir em frente", sublinhou.

"O melhor ponta-de-lança a atuar em Portugal"

Lito pediu à equipa, que "tem trabalhado muito e tido uma atitude fantástica", que não perca a identidade. Mais ainda quando, pela frente, terá o melhor marcador do campeonato, Dyego Sousa. O avançado brasileiro leva 14 golos marcados em 18 jogos, esta temporada.

"O Dyego é o melhor ponta-de-lança a atuar, neste momento, em Portugal, mas não vamos olhar para ele de forma diferente. Respeitamo-lo, como fazemos com toda a equipa do Braga. Acima de tudo, vamos olhar para a nossa equipa e perceber de que forma é que podemos ganhar este jogo", realçou o treinador do Vitória de Setúbal.

O encontro de abertura dos "oitavos" da Taça está marcado para terça-feira, às 19h00, no Estádio do Bonfim. O Vitória de Setúbal-Sporting de Braga terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.