Trabalhistas avançam com moção de censura contra Theresa May

O líder trabalhista Jeremy Corbyn anunciou esta segunda-feira, no final do debate na Câmara dos Comuns, que vai entregar uma moção de censura a Theresa May no parlamento britânico, uma vez que a primeira-ministra não aceita antecipar o voto do acordo final ao Brexit.

Esta moção de censura a May, importa explicar, não tem a mesma "força" de uma moção de confiança ao Governo, a qual, caso resultasse mesmo na queda do executivo, obrigaria o parlamento a encontrar, no prazo de 14 dias, uma solução governativa interina ou ao agendar de novas eleições.

Theresa May afirmou esta segunda-feira, também na Câmara dos Comuns, que espera que os deputados votem o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia na semana de 14 a 18 de janeiro. Jeremy Corbyn, por sua vez, pretende que o voto aconteça antes.

Na moção, Corbyn afirmará que o parlamento não tem confiança em May para salvaguardar os interesses dos britânicos.

“A primeira-ministra tem-se teimosamente recusado a permitir que a votação ocorra esta semana e, agora, pensa que irá ocorrer a 14 de janeiro, quase daqui a um mês. Isto é inaceitável. A única forma que vejo de uma votação ocorrer esta semana é apresentar a seguinte moção: esta Câmara não tem confiança na primeira-ministra”, declarou o líder trabalhista.



Importa recordar que na passada quarta-feira, Theresa May "sobreviveu" à moção de censura que poderia afastá-la da liderança do Partido Conservador. Com 200 votos a favor, a primeira-ministra britânica continuaria a desempenhar funções – e não poderá voltar a ser sujeita a uma moção nos próximos 12 meses.

A líder conservadora anunciou, porém, que irá abandonar o cargo antes das próximas eleições, que vão decorrer somente em 2022.

Relativamente à votação, que ao que tudo indica será mesmo em janeiro, Theresa May deixou esta segunda-feira um aviso aos deputados britânicos: "Não acreditem que se chumbarem este acordo outro vai aparecer como que por artes mágicas.”

Corbyn sabe que o acordo "está inalterado e não vai ser mudado", mas exigiu à Câmara dos Comuns que "comece a considerar alternativas realistas". Quanto a May, Jeremy Corbyn acusa a primeira-ministra de ter "guiado o Reino Unido a uma crise nacional", liderando, May, "o Governo mais caótico e desconjuntado da História moderna".



“A fria realidade é esta: ela não conseguiu nada [nas recentes negociações com a União Europeia]. A primeira-ministra desperdiçou cinco semanas, sem conseguir nada. Nem uma única palavra foi renegociada, nem uma garantia foi conseguida", concluiu.



A saída do Reino Unido da União Europeia ocorrerá a 29 de março do próximo ano.