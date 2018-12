Acidente na A2 gera vários quilómetros de fila à saída de Lisboa

Um acidente ocorrido ao final da tarde desta segunda-feira na A2 está a causar um longo engarrafamento à saída de Lisboa.

O acidente aconteceu junto ao nó do Fogueteiro, no sentido Lisboa - Algarve, ao quilómetro 14.3, cortando as vias central e da direita.

De acordo com a Via Verde, há pelo menos 13 quilómetros de fila desde os acessos norte à Ponte 25 de Abril. No Eixo Norte-Sul há fila a partir de Sete Rios até ao final do tabuleiro da ponte.

[Em atualização]