Bruno César: "É preciso saber quando uma etapa chega ao fim"

Bruno César levantou dúvidas sobre o seu futuro, esta segunda-feira, com uma publicação no Instagram. Segundo o "Globoesporte", o médio do Sporting terá aceitado uma proposta do Vasco da Gama.

De acordo com aquela publicação, Bruno César terá chegado a acordo com o clube brasileiro, para um contrato de dois anos com salário a rondar 600 mil euros por ano. No "InstaStories", o brasileiro, de 30 anos, deixou pistas sobre o futuro, com uma mensagem em jeito de despedida.

"É preciso saber sempre quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos de viver", escreveu.

Bruno César termina contrato com o Sporting em junho de 2020, mas estará muito perto de deixar Alvalade já em janeiro. Ainda segundo o "Globoesporte", está prevista para esta segunda-feira uma reunião entre os representantes do jogador e a direção do Sporting, com vista a resolver a situação. Bruno César, que foi titular frente ao Nacional, no domingo, mas saiu ao intervalo, tem 80 minutos disputados esta época.

Bruno César ingressou no Sporting em janeiro de 2016, proveniente do Estoril. Desde então, disputou 98 jogos e apontou 12 golos. A sua melhor época em números foi 2016/17, quando marcou seis golos em 42 partidas.