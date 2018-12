Besiktas oficializa rescisão de contrato com Pepe

O Besisktas oficializou, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com Pepe. O internacional português é, agora, um jogador livre.

No site oficial, o clube turco informou que a terminação do vínculo com o central foi decidida "por mútuo acordo". O Besiktas agradeceu a Pepe "pelo seu esforço" e desejou-lhe sorte para o futuro. O Besiktas revelou, ainda, que terá de pagar 100.700 euros ao defesa "até à data da terminação".

Pepe estava no Besiktas desde o verão de 2017. Tinha contrato até junho de 2019. O internacional português, de 35 anos, rumou às águias negras depois de terminar ligação de dez anos ao Real Madrid. Na Turquia, Pepe disputou 52 jogos em cerca de época e meia, com sete golos marcados.