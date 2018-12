Edinho e o mau momento do Feirense: "Temos de dar mais para voltar aos triunfos"

Edinho, ponta-de-lança do Feirense, quer contornar a série de maus resultados da equipa de Santa Maria da Feira com a qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal. O emblema fogaceiro recebe o Paços de Ferreira, na quarta-feira, e o internacional português olha para a partida frente ao líder da II Liga como uma oportunidade de regressar às vitórias:

“Nos últimos jogos, não estivemos à altura das expectativas. Sabemos que, diante do Paços de Ferreira, temos de dar mais para voltar aos triunfos, assim como nos jogos para o campeonato. O Marcolino é o nosso castelo e vamos demonstrar a nossa força já depois de amanhã".

O avançado remete para as palavras do treinador Nuno Manta Santos como o segredo para voltar aos triunfos e diz que a equipa tem capacidade para regressar aos bons resultados que marcaram o início da época:

"A equipa não desaprendeu. Já fizemos bons jogos esta época e conseguimos vitórias muito importantes. Como disse o treinador, nem que tenhamos de ser uma equipa mais pragmática nos próximos tempos. Chegou a hora de voltarmos às vitórias. Temos de jogar nos limites do primeiro ao último segundo. Temos de correr mais do que o nosso adversário", disse em declarações reproduzidas no site do clube.

O Feirense-Paços de Ferreira está marcado para quarta-feira, às 15h00, no Estádio Marcolino de Castro.