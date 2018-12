​Vermaelen lesiona-se pela sétima vez em época e meia

O Barcelona comunicou, esta segunda-feira, que Thomas Vermaelen se lesionou durante a goleada (5-0) sobre o Levante e que estará de fora durante um mês. É a sétima lesão do central holandês em época e meia.

No site oficial, o clube espanhol explicou que Vermaelen denotou desconfortou durante o jogo. Após exames realizados esta segunda-feira, ficou a saber-se que contraiu uma rotura no músculo sóleo da perna direita, ou seja, na barriga da perna. Vermaelen tinha acabado de regressar de lesão - precisou de 11 dias para voltar a lesionar-se.

Desde que regressou do empréstimo à Roma, no início da última temporada, Vermaelen falhou 24 jogos do Barcelona devido a lesão. Desde então, passou-se cerca de época e meia. Nesse mesmo período, Vermaelen participou em 26 jogos. Ou seja, o defesa de 33 anos já perdeu, por lesão, cerca de 92% do número de jogos em que participou.

Vermaelen foi titular no encontro com o Levante, para a Liga espanhola, numa linha de três centrais com Piqué e Lenglet, tendo disputado 52 minutos até ser substituído por Arthur. Esta nova infelicidade do internacional holandês, que ganhara o lugar face à lesão prolongada de Umtiti, poderá custar-lhe a afirmação, já de si tardia, no Barcelona.