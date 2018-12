Di Francesco quer "terminar registo negativo" frente ao FC Porto

Eusebio Di Francesco, treinador da Roma, quer terminar o registo negativo do clube italiano frente ao FC Porto e conseguir o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações reproduzidas no site oficial do clube italiano, o técnico do emblema "giallorrossi" mostrou-se feliz com a presença nos "oitavos" e destaca o poderior dos dragões:

"É excitante para o clube poder estar novamente na fase a eliminar da Liga dos Campeões. O sorteio ditou o confronto contra o FC Porto, que ganhou mais pontos que qualquer equipa na fase de grupos e está em primeiro lugar no campeonato".

A Roma nunca venceu o FC Porto em quatro partidas disputadas. Os dragões eliminaram a equipa italiana da Taça das Taças em 1981, e novamente em 2016, no "play-off" de acesso à fase de grupos da liga milionária.

Confrontado com o histórico, Di Francesco quer colocar um ponto final no registo negativo: "Sei que os últimos confrontos contra o Porto não foram de boa memória, mas nestes dois jogos queremos terminar com esse registo".

A Roma recebe o FC Porto na primeira mão, no dia 12 de fevereiro. O jogo decisivo será no Estádio do Dragão, a 5 de março.