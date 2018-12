Fernando Gomes reage ao sorteio dos "oitavos": "Não sei se foi bom ou mau"

Fernandes Gomes, dirigente do FC Porto e representante do clube no sorteio da Liga dos Campeões, foi comedido na análise da Roma como adversário nos oitavos-de-final:

"Não sei se foi um sorteio bom ou mau, porque o futebol é demasiado imprevisível. Não sabemos como as equipas estarão em março, vamos preparar-nos", disse o diretor de relações internacionais do clube ainda em Nyon, local do sorteio, citado pelo portal "RomaNews".

A vitória sorriu aos dragões na última eliminatória frente à Roma, no "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões em 2016. Os dragões empataram 1-1 no Estádio do Dragão e venceram por 3-0 em solo italiano:

"Lembro-me que foi muito complicado, por isso temos de nos preparar bem para o jogo de fevereiro, mas muitas coisas mudaram no nosso clube, como o treinador e muitos jogadores. Estamos diferentes, mas pensamos da mesma forma".

Questionado sobre um eventual interesse da Roma na contratação de Hector Herrera, capitão de equipa e em final de contrato, Fernando Gomes foi claro: "O Herrera é nosso jogador e não sei nada sobre outras equipas".

A primeira mão dos "oitavos" será no Olímpico de Roma, no dia 12 de fevereiro. A segunda mão, no Estádio do Dragão, decorre a 5 de março.