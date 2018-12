Uma década bastou para fazer renascer a Bordalo Pinheiro

A estratégia passou igualmente por valorizar o que é nacional, aproveitando a "onda" do vintage, que explica em boa parte o sucesso da coleção das sardinhas ou das andorinhas.

A par de tudo isto, a fábrica convidou artistas nacionais e estrangeiros para recriar obras de Bordallo Pinheiro. Assim nasceram os Bordalianos, os de Portugal e os do Brasil, que foram um sucesso, com as coleções a serem expostas nos dois países, incluindo na prestigiada Fundação Calouste Gulbenkian.

Elsa Rebelo, assessora da administração da Bordalo e ceramista, participou nos Bordalianos. Apresentou a menina Sax, e lembra-se que "foi depois desse evento pioneiro que a fábrica continuou na senda das parcerias com os artistas contemporâneos, que têm feito nascer obras incríveis com a junção do passado com o contemporâneo, e com duas poéticas, por um lado utilizando os moldes do Bordallo, a que se junta a linguagem conceptual do artista contemporâneo que cria uma nova peça".

Assim se criou uma nova história, mais feliz que as da primeira década do milénio. Por essa altura, a fábrica afundava-se, havia salários em atraso, despedimentos, pedidos de ajuda ao Governo.

Disso tudo se lembra Elsa Rebelo, braço forte da administração, outrora parte do grupo que exigiu uma solução. Não foi a única. Veja-se o caso de Vítor Formiga, que está agora na área de modelação.

Nas suas mãos tem um pequeno fruto exótico que está a replicar em ponto grande, enquanto relembra à Renascença os tempos conturbados vividos pela Bordalo.

"Foram dias muito difíceis, com ordenados em atraso, pensando sempre que íamos perder os nossos postos de trabalho", recorda.

Foi por isso que se juntou "à maioria dos trabalhadores, fizemos grandes manifestações. Chamámos a atenção dos portugueses, principalmente dos governantes, porque era uma pena perder-se uma fábrica com uma história imensa".