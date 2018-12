Sporting prepara Rio Ave sem Nani

Nani não treinou, esta segunda-feira, no arranque dos trabalhos de preparação para os oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Rio Ave.

Plantel leonino voltou a Alcochete no dia seguinte à vitória por 5-2 frente ao Nacional, e Marcel Keizer não pôde contar com Nani devido a dores musculares no adutor esquerdo. O extremo saiu lesionado da partida aos 68 minutos.

Nani junta-se a Fredy Montero, Wendel e Battaglia no boletim clínico dos leões. Os titulares na partida frente ao Nacional e ainda Miguel Luís fizeram apenas trabalho de recuperação física.

Os leões voltam a treinar na terça-feira, às 10h30, o último treino antes da partida. O técnico holandês fará a antevisão do jogo às 13h00.

O Sporting-Rio Ave está marcado para quarta-feira, às 19h30, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.