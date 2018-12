Ministra da Saúde pede desculpa aos enfermeiros

Cidadao

17 dez, 2018 Lisboa 15:17

Fugiu-lhe a boca para aquilo que ela julga que é a Verdade, mas que só é a Verdade na cabeça dela. E a verdade é que os Sindicatos novos que vão aparecendo, como o SEAL, o S.T.O.P. e outros que não são "sindicatos do sistema", com a sua luta que não tem nada de "mansa", estão a baralhar as contas e a dar que fazer aos poderes instalados, habituados a greves de 1 dia, manifs inofensivas que só atrapalham o trânsito, blá-blá inconsequente de dirigentes sindicais "eternos" que eles já conhecem e controlam e em que no outro dia, tudo continua na mesma. E os poderes instalados não gostam do que não conseguem controlar. Por isso estes novos Sindicatos, além dos sindicatos do regime, têm de ter atenção ao governo que fará tudo para os destruir ou vergar.