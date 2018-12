Abel elogia "intensidade e agressividade" do Vitória de Setúbal

Abel Ferreira, treinador do Braga, quer ultrapassar os oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Vitória de Setúbal, apesar de admitir a dificuldade da partida. Em conferência de imprensa, o técnico arsenalista deixou elogios à equipa de Lito Vidigal:

"É uma equipa que tem uma forma muito intensa e agressiva de jogar e com uma ideia de jogo muito bem definida. É um jogo a eliminar e temos de fazer o que sempre fazemos, que é cumprir as nossas missões táticas, o plano coletivo e jogar para vencer do primeiro ao último minuto".

Questionado sobre a situação de Marafona, guarda-redes que termina contrato no final da temporada, Abel manteve o silêncio sobre o tópico de uma eventual renovação e deixa elogios ao guarda-redes que somará a terceira partida da temporada:

"O Marafona é, atualmente, nosso jogador. É competente e vai jogar amanhã, porque é preciso sermos coerentes com os atos. Ele e o clube vão decidir o que é melhor para cada um e o mais importante é que ele é nosso, está focado para amanhã e tem qualidade para estar no lote de guarda-redes do Braga".

Abel arrancou a conferência de imprensa com uma mensagem de apoio para Nuno Pinto, que colocou a carreira em suspenso devido a um linfoma: "É um problema que afeta muitas pessoas, tive um semelhante na família e felizmente correu tudo bem. Espero que aconteça mesmo ao Nuno, que é um guerreiro".

O Vitória de Setúbal-Braga está marcado para esta terça-feira, às 19h00.