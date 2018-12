FC Porto era a escolha do diretor-executivo da Roma

Se pudesse escolher adversário no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Mauro Baldissoni admite que "provavelmente escolheria o Porto". O diretor-executivo da Roma, em declarações publicadas pelo site "tuttomercatoweb", ressalva que "os sorteios são bons até a um certo ponto".

O dirigente não desvaloriza os campeões nacionais, mas perante a possibilidade de defrontar Manchester City, Bayern Munique, PSG, Barcelona ou Dortmund, o FC Porto seria a sua escolha e acabou por ser o adversário que calhou à Roma.

Baldissoni não faz grandes previsões, neste momento, até porque as equipas só se defrontarão dentro de cerca de dois meses. "Veremos como chegamos a fevereiro. Veremos se recuperamos a identidade que, neste momento, não está tão vincada", observou, numa referência aos maus resultados que equipa tem obtido.



Antes do jogo com o Porto, há mercado de inverno e o diretor-executivo da Roma refere que o clube está a avaliar a possibilidade de se reforçar. O primeiro jogo da eliminatória é a 12 de fevereiro, no Olímpico de Roma. A segunda partida realiza-se no dragão, a 6 de março.