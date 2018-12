Saíram 90 mil portugueses em 2017. Somos o 27.º país com mais emigrantes

Quanto a Espanha, foi o país onde o número de portugueses mais aumentou no ano passado – uma subida de 18,2% em relação a 2016, em contraciclo com a descida na maioria dos destinos da emigração portuguesa.

No que respeita ao Brasil, mesmo só representando 3,5% do número total de entradas de estrangeiros, os portugueses foram a 10ª nacionalidade mais representada entre os novos imigrantes em 2015.

Em 2017, os portugueses ainda foram a segunda nacionalidade mais representada no Luxemburgo, a quarta na Suíça e a sétima no Reino Unido.

Segundo as estimativas das Nações Unidas relativas a 2017, Portugal continua a ser, em termos acumulados, o país da União Europeia com mais emigrantes em proporção da população residente, com 2,3 milhões de emigrantes nascidos em Portugal – o que equivale a 22% da população a viver emigrada. É o 27.º país do mundo com mais emigrantes.

Cerca de 90 mil portugueses emigraram em 2017, menos 10 mil do que em 2016, com o Reino Unido a manter-se o principal destino e com Espanha a registar um aumento de 18,2%, em contraciclo com a descida na maioria dos destinos da emigração portuguesa.

Segundo o relatório da Emigração, a maioria vive no Brasil, seguindo-se Venezuela, África do Sul, Moçambique, Zimbabué, Angola, Cabo Verde, Argentina e Uruguai, e Colômbia, Macau, Marrocos, Namíbia e Suazilândia.

Apesar desta tendência, verifica-se também "um crescimento significativo da proporção dos mais qualificados" com a percentagem de portugueses emigrados com formação superior a residir nos países da OCDE praticamente duplicar, passando de 6% para 11%, entre 2001 e 2011.

De acordo com estimativas do Observatório, a tendência redução será para manter, embora a um ritmo mais lento do que a subida registada nos anos mais agudos da crise económica em Portugal e deverá estabilizar num valor superior ao registado antes da crise.

Entre as maiores descidas, está Angola, com uma queda de 24% entre 2016 e 2017, mas ainda assim apenas metade da descida registada em 2016 face ao ano anterior.

Esta tendência explica-se ainda pela "redução da atração de países de destino como o Reino Unido, devido ao efeito Brexit, e Angola, devido à crise económica desencadeada com a desvalorização dos preços do petróleo".

De acordo com o Relatório de Emigração, elaborado pelo Observatório da Emigração, "a emigração portuguesa continua numa tendência de descida sustentada" fortemente relacionada com "a retoma da economia portuguesa, sobretudo no plano da criação de emprego", e "descida do desemprego", com a "revitalização do mercado de trabalho".

Mas o número de entradas de portugueses no país vizinho tem vindo a "crescer sustentadamente" desde 2014 e, segundo o mesmo relatório, Espanha é atualmente o quinto país do mundo para onde mais portugueses emigram e onde reside um total de 96.266 cidadãos nascidos em Portugal.

O Apoio Social a Idosos Carenciados das Comunidades Portuguesas (ASIC-CP) tem como destinatários portugueses com 65 anos ou mais, com residência legal e efetiva no estrangeiro, "em situação de comprovada carência económico-social não superável pelos mecanismos existentes nos países de acolhimento e cujos familiares não se encontrem obrigados à prestação de alimentos", recorda-se no relatório.

O apoio tem como objetivo proporcionar aos emigrantes idosos "condições mínimas de subsistência, designadamente alojamento, alimentação, cuidados de saúde e higiene".

Dinheiro aumenta de lá para cá

As remessas dos emigrantes no ano passado ultrapassaram, pela primeira vez, os 3,5 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 6,3% face aos valores de 2016.

De acordo com os dados do relatório, Portugal recebeu 3.554,8 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 6,3% face aos 3.343,2 milhões recebidos no ano anterior, sendo que dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) foram enviados 254,14 milhões de euros – uma subida de 17,3% face aos 216,6 milhões enviados em 2016.

"O volume de remessas originários dos PALOP conheceu no ano passado 17,2%, a primeira subida desde 2013, devido ao aumento das remessas provenientes de Angola (19%) e Cabo Verde (29%)", lê-se no relatório, que realça que "96,6% do total procedente dos PALOP é oriundo de Angola, que subiu para o quinto lugar dos países emissores de remessas para Portugal, ultrapassando a Alemanha, não obstante a crise económica no país que impôs restrições à saída de divisas".

No ano passado, "as transferências financeiras provenientes da emigração portuguesa (remessas) no exterior representam 1,8% do respetivo PIB nacional, o maior valor de sempre, sendo a primeira vez que é ultrapassada a barreira dos 3.500 milhões de euros (o pico anterior tinha sido verificado no ano 2000, com 3.458 milhões"), acrescenta-se no documento.

A nível mundial, "a França e a Suíça continuam a ocupar as duas posições cimeiras entre os países origem de remessas, equivalendo a 54,8% do total global", segundo o relatório, que especifica que "a França, cujas remessas representam cerca de um terço do total, continua a subir, embora de forma menos expressiva que em 2016 (de 8,7% nesse ano, sobe 2,5% em 2017), enquanto a Suíça registou uma subida de 14,3%.