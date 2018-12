Crédito ao consumo dispara para valor-recorde em outubro

O crédito ao consumo disparou em outubro. Os bancos emprestaram perto de 640 milhões de euros, o que representa um novo máximo desde o recorde de maio.



Segundo dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, este valor significa um aumento de 14,9% em relação ao mês de setembro.

O crédito para comprar carro (262 milhões de euros) e os outros empréstimos pessoais (278 milhões de euros), foram as categorias que mais contribuíram para esta subida do crédito ao consumo verificada no mês de outubro.