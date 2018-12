De Ligt é o novo Golden Boy

Matthijs De Ligt venceu o prémio Golden Boy do jornal italiano "Tuttosport" que premeia o melhor jogador sub-21 do mundo.

O central holandês reuniu 224 pontos e sucede a Kylian Mbappé, que venceu em 2017. O único português a conquistar o prémio foi Renato Sanches em 2016, após a conquista do Europeu e transferência para o Bayern de Munique.

Apesar dos 19 anos de idade, De Ligt segue na terceira temporada na equipa principal do Ajax e foi já nomeado capitão de equipa por Erik Ten Hag. O central soma ainda 13 internacionalizações pela "laranja mecânica".

O lateral direito do Liverpool Trent Alexander-Arnold ficou em segundo lugar no prémio, com 149 pontos. Justin Kluivert, da Roma, fechou o pódio com 101 pontos.

Gedson Fernandes, médio do Benfica, terminou a votação em 7º lugar e Diogo Dalot, do Manchester United, em 15º. O central brasileiro do FC Porto Éder Militão foi 15º classificado no prémio.

Kylian Mbappé, último vencedor, foi 13º classificado, apesar de ter vencido o Mundial 2018 e ter terminado em quarto na votação da Bola de Ouro