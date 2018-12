Nuggets vencem Raptors no duelo de líderes da NBA

Os Denver Nuggets derrotaram os Toronto Raptors, por 95-86, no jogo em que se defrontaram os dois líderes das conferências. Levou a melhor a equipa do Oeste, com Nikola Jokic a destacar-se, com 26 pontos e nove ressaltos.

Kawhi Leonard, dos Raptors, foi o melhor marcador do encontro, com 29 pontos. O ex-Spurs ganhou, ainda, 14 ressaltos. Apesar da derrota, os canadianos continuam na frente da Conferência Este e mantêm o estatuto de melhor equipa da NBA, com um "score" de 23 vitórias e nove derrotas.

Os Nuggets seguem na liderança da Conferência Este, com 20 vitórias e nove derrotas.

NBA

Resultados

Denver Nuggets-Toronto Raptors, 95-86

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks, 144-127

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers, 105-128

Indiana Pacers-New York Knicks, 110-99

Washington Wizards-LA Lakers, 128-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings, 113-120

New Orleans Pelicans-Miami Heat, 96-102