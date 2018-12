Demitido diretor da CP que alertou para riscos de se adiar manutenção

A CP demitiu o diretor de material circulante. Trata-se de José Ponte Correia, um destacado militante socialista no sector ferroviário, que foi exonerado depois de se ter manifestado contra o prolongamento do ciclo de manutenção das automotoras elétricas em mais 300 mil quilómetros.

Segundo o jornal “Público”, a administração decidiu que a manutenção das Unidades Triplas Elétricas (UTE) seria feita aos dois milhões de quilómetros em vez dos 1,7 milhões.

O responsável alegou que esta decisão da CP pode pôr em causa a segurança dos passageiros, mas a empresa rejeitou as acusações.

Escreve o jornal escreve que com a atual falta de material da CP – que tem provocado inúmeras supressões de comboios – isso significava imobilizar uma das frotas mais importantes da CP e lançar o caos, sobretudo no serviço regional. As UTE são responsáveis pelo serviço Tomar – Lisboa e pelos regionais das linhas do Norte, Beira Alta, Beira Baixa e ainda Figueira da Foz – Coimbra. Substituem também os Intercidades para Évora quando a CP não tem máquinas e carruagens para os realizar.



Esta é a segunda demissão, em menos de uma semana, de responsáveis no sector dos transportes. Antes tinha sido conhecida a exoneração do administrador da Soflusa responsável pela operação dos barcos.