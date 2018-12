Sporting no topo

O verde e branco domina as manchetes dos desportivos desta segunda-feira.

"Indomáveis", escreve o Record sobre o Sporting de Marcel Keizer, enqaunto A Bola destaca "Uma orquestra e um, solista". Por sua vez, O Jogo alude a "Reação atómica", sublinhando a reviravolta de 0-2 para 5-2 no jogo de domingo à noite, frente ao Nacional.

Para destacar a vitória do Benfica na Madeira, A Bola faz um comparativo entre "a força do colectivo" dos leões com o "brilhantismo de Jonas". O Record escreve "com a luz de Jonas" e O Jogo "Montados em Jonas".

Sobre o FC Porto, o diário O Jogo diz que "Dragões viraram tubarão", destacando que José Mourinho e Bruno Genesio declararam pretender evitar os portistas no sorteio desta segunda-feira.