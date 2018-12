Sporting e FC Porto não se largam no andebol

Em jogo antecipado da jornada 23 do campeonato nacional de andebol, o campeão Sporting ganhou ao Boa Hora por 24-38.

Fabio Chiuffa, do Sporting, foi o melhor marcador do encontro com seis golos. André Alves e Francisco Tavares, ambos com 4 tentos, foram os melhores marcadores do Boa Hora.

Na classificação, leões e dragões lideram com 43 pontos e ambos com um jogo a mais sobre o terceiro classificado que é o Benfica.

ANDEBOL - 23ª Jornada (16-2-2019)

Boa Hora 24-38 Sporting

Classificação