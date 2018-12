Uma derrota e uma vitória para açorianos em jornada dupla de voleibol

Quatro equipas tiveram jornada dupla no campeonato nacional de voleibol. A “culpa” é da insularidade. Os visitantes “despacham” no mesmo fim de semana as duas equipas açorianas.

Esta semana calhou a Famalicense e Académica de São Mamede que defrontaram Fonte Bastardo e Clube K.

Resultados de domingo:

Clube K 0-3 Famalicense (17-25, 20-25, 13-25)

Fonte Bastardo 3-1 Académica São Mamede (18-25, 28-26, 25-10, 25-19)

Classificação

1- Sporting 40 pontos

2- Benfica 39

3- Fonte Bastardo 33

4- Vitória Guimarães 29

5- Sporting Espinho 27

6- Esmoriz 23

7- Académica São Mamede 23

8- Famalicense 19

9- Leixões 17

10- Sporting das Caldas 17

11- Vólei Clube de Viana 17