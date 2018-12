Mónaco continua em crise

O Lyon, de Anthony Lopes, venceu 3-0 o Mónaco e subiu, à condição, ao terceiro lugar do campeonato francês, que continua a ser liderado pelo PSG.

Os golos foram apontados por Aouar, Fekir e Mendy e o guarda-redes Benaglio ainda foi o melhor em campo para evitar uma derrota mais pesada.

Na classificação, o Mónaco permanece na 19.ª e penúltima posição, com 13 pontos, mais cinco do que o Guingamp (20.º, com oito).

Na frente, continua destacado o Paris Saint-Germain, com 44 pontos, em 16 jogos, menos dois do que os disputados pelo Lille, segundo posicionado, com 34, que venceu em casa do Nimes, por 3-2, com um dos golos marcado pelo português Rafael Leão.

Esta é a segunda jornada consecutiva marcada pelo adiamento de várias partidas, depois de terem sido disputados apenas quatro dos 10 jogos da 17.ª ronda, devido aos protestos efetuados pelo movimento dos 'coletes amarelos'.