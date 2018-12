Manita do Barça servida por Messi

O Barcelona venceu, fora, o Levante por 5-0 com show de Leo Messi que fez três golos e duas assistências.

Luís Suárez e Piqué marcaram os outros golos do Barça neste jogo da jornada 16 da Liga espanhola.

Com este triunfo, o Barcelona segurou os três pontos de vantagem sobre o Sevilha e o Atlético de Madrid e os cinco face ao Real Madrid.

No primeiro encontro do dia, o Sevilha, com Daniel Carriço e André Silva os 90 minutos, venceu por 2-0 na receção ao Girona, com tento do argentino Ever Banega, aos 55 minutos, de penálti, e de Pablo Sarabia, aos 64.

Nos outros jogos, o Betis, com William Carvalho todo o jogo, venceu fora o Espanyol por 3-1, e o lanterna-vermelha Huesca impôs um empate a dois golos perante o Villarreal.

De regresso a Messi para dizer que já soma 14 golos e 10 assistências em 14 jogos da Liga espanhola e 20 golos e 12 assistências em todas as partidas da temporada.