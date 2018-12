Mourinho desiste da candidatura ao título

Depois da derrota por 3-1 frente ao Liverpool, José Mourinho, treinador do Manchester United, desiste publicamente da luta pelo título da Premier League.

Com nova derrota, os "red devils" ocupam a sexta posição, a 19 pontos da liderança do campeonato e com 17 jornadas disputadas. Em declarações na "flash inteview" da Sky Sports, o treinador português foi realista em relação às contas pelo campeonato:

"Se me perguntam se podemos ganhar o título, é óbvio que não, é irreversível. Podemos chegar ao quarto lugar, mas já não vai ser fácil. De certeza que podemos terminar nos seis primeiros, mas o máximo que podemos ambicionar é o 'top-4'", disse.

Depois da derrota em Anfield, Mourinho analisou a partida e deixou grandes elogios à equipa de Klopp:

"Eles foram melhores, discutimos o jogo até sofrer o terceiro. Eles são fortes, uma das equipas mais fortes do campeonato. Não conseguimos dar resposta à pressão deles".