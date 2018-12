França é campeã da Europa de andebol feminino

A França, detentora do título mundial feminino de andebol, sagrou-se campeã europeia pela primeira vez ao bater por 24-21 a campeã olímpica Rússia.

Numa reedição da final dos Jogos Olímpicos 2016, na qual a Rússia venceu a França (22-19), a seleção gaulesa vingou a derrota, após uma partida em que liderou praticamente desde o início.

A final reeditou também o jogo da primeira fase de grupos, em que a Rússia venceu a França por 26-23 e terminou na condição de líder, à frente das gaulesas, situação que se manteria na segunda fase, em que partilharam o Grupo A.

O equilíbrio foi uma constante ao longo de toda a partida, em que as francesas ficaram órfãs da sua capitã, Allison Pineau, aos 36 minutos, após ter rematado um livre de sete metros a roçar na cara da guarda-redes russa Anna Sedoykina.

O encontro terminou com o triunfo por 24-21 da França, que junta o inédito título europeu, depois de ter sido terceira classificada nas edições de 2002, 2006 e 2016, ao Mundial, conquistado em 2017, na Alemanha.

A russa Anna Vyakhireva, autora de sete golos e considerada a melhor jogadora do encontro, e a francesa Alexandra Lacrabere, com seis tentos, foram as principais marcadoras da final.

No encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, a Holanda venceu a Roménia, por 24-20, e terminou o Europeu2018 no terceiro lugar. A Noruega, que defendia o título, terminou na quinta posição, após derrotar a Suécia, por 38-29.