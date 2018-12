Rui Vitória satisfeito com "mais um desafio superado" frente ao Marítimo

Rui Vitória, treinador do Benfica, acredita que a vitória pela margem mínima no terreno do Marítimo é "justa". Em declarações na "flash" da SportTV, o técnico dass águias fala numa partida complicada:

"Jogámos contra uma equipa com valor, mas conseguimos ganhar devido à nossa concentração e solidez. Na segunda parte tivemos várias oportunidades para fazer o segundo. Fomos a melhor equipa e é uma vitória justa da nossa parte", disse.

A vitória nos Barreiros é a quinta consecutiva em todas as competições, registo que Rui Vitória não dá grande importância. "É mais um jogo que vencemos. Temos de continuar nesta forma, pensar jogo a jogo e deixar sempre tudo em campo".

"Todos os jogos são complicados, nunca sabemos que como vão correr. Foi difícil, e o mais importante é saber como vencemos os jogos. Controlámos atrás e exploramos o corredor direito muito bem, aliás, foi daí que surgiu o penálti do golo", rematou.

Com este resultado, as águias sobem, à condição, ao terceiro lugar da I Liga, com 29 pontos. Já o Marítimo continua no 15º lugar, com apenas onze pontos.