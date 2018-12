Shaqiri, Shaqiri a derrotar Mourinho

O Liverpool venceu o Manchester United por 3-1 na jornada 17 e recupera a liderança da Premier League.

Em destaque esteve o suíço Shaqiri, com dois golos, aos 73 e 80 minutos, a desbloquear o empate.

Antes tinham marcado Mané, pelos da casa, e Lingard, pelos red devils.

Com este resultado, o Liverpool manteve o comando da Liga inglesa com mais um ponto que o Manchester City que, este sábado, derrotou o Everton.

Já os comandados de José Mourinho estão no sexto lugar, a 19 pontos do Liverpool e a 11 do Chelsea, quarto.

O técnico português atirou a toalha ao chão: "Ganhar o título? Claro que não. Ainda podemos acabar em quarto. Não é fácil. Certamente vamos acabar no top-6. O melhor que podemos conseguir é o quarto lugar. Agora olhamos para o quinto e mais tarde para o quarto", disse.