Treinador do Rio Ave tem convite do Reading

O treinador do Rio Ave confirma o interesse do Reading, clube da II Liga inglesa, na sua contratação.

“É verdade que o Reading falou comigo. O contacto que tiveram comigo não ficou mais longo por isto que vos vou dizer. Estive fora do país vários anos. Quem confiou nos meus serviços foi o Rio Ave. Portanto, o que eu lhes disse foi: ‘sou funcionário do Rio Ave. Não está aqui em causa uma questão financeira. É uma questão do Rio Ave. Eu jamais virarei as costas a quem confiou em mim’”, disse José Gomes em conferência de imprensa.

No final do Rio Ave 2-2 Belenenses, o técnico acrescenta que é “feliz” no estádio dos Arcos. “Estamos a fazer um trabalho extraordinário. Sinto-me parte desta família. Jamais viraria as costas ao Rio Ave”, acrescentou.

José Gomes passa a bola aos dirigentes, mas não esconde o sonho de treinar em Inglaterra.

“Quase todos os treinadores ambicionam fazer parte desse mundo, mas jamais viraria as costas ao Rio Ave. Se isso se viesse a confirmar, seria uma decisão muito difícil da minha parte. Neste momento não chegou à minha parte e pode até nem chegar. A decisão é dos clubes”, referiu.

Luís Castro, do Vitória de Guimarães, foi a primeira escolha do Reading.

Gomes diz que interesse em treinadores portugueses é sinal de que “os treinadores portugueses são os melhores do mundo”.