O Estoril venceu o Farense por 1-0 e aproximou-se do líder Paços de Ferreira na II Liga.

Dadashov marcou o golo dos canarinhos aos 87 minutos.

Com este triunfo, o Estoril fica a um ponto da frente, com 26 pontos. Também com os mesmos pontos estão Famalicão e Benfica B.

II Liga, 12.ª Jornada

Estoril 1–0 Farense

V. Guimarães B 2–0 Académico Viseu

Sporting Covilhã 2–2 Arouca

Cova da Piedade 2–1 Sp Braga B